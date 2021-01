SOS Wilde Dieren helpt 3 keer meer reeën in nood dan vorig jaar: “Waarschijnlijk door vele wandelaars sinds corona”

Maar de “coronawandelaars” zijn niet de enige oorzaak van opgejaagde reeën: “Heel vaak raken de dieren in paniek door loslopende honden”, zegt Berlengee nog. “Daarnaast is het me ook opgevallen dat er steeds meer reeën zijn in de provincie Oost-Vlaanderen. Ik woon al 20 jaar in de Vlaamse Ardennen en ik zie de populatie druppelsgewijs groeien. Zelfs in mijn eigen achtertuin zitten er tegenwoordig reeën. De populatie doet het zeer goed in onze regio.”

