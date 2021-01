Dierenopvangcentrum Geraardsbergen vindt eend beschoten met kruisboog: “Alle hulp kwam te laat”

SOS Wilde Dieren vermoedt dat er met opzet op het dier geschoten werd. “Tijdens de reddingsactie hebben we nog een eend gevonden die doorboord was met een pijl. Het kan ook een gans geweest zijn, het was niet duidelijk te zien, want we zagen alleen nog maar een hoopje pluimen”, getuigt Berlenge. “Helemaal aan het begin van onze carrière hebben we dit ook al eens meegemaakt in Geraardsbergen. Toen heeft er een eend wekenlang over de Dender gevlogen met een pijl in haar lijf. Een eend kan dagenlang overleven als de pijl geen vitale organen heeft geraakt. Het is heel triestig om zoiets te zien.”