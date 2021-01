Dokterszoon bekent na acht maanden stilzwijgen doodslag op zijn vader in Kortrijk

Al die tijd bleef de zoon ontkennen dat hij iets met de dood van zijn vader in Kortrijk te maken had. Tijdens een nieuw verhoor met de politie heeft hij nu bekend dat hij zijn vader heeft geslagen, met de fatale afloop als gevolg. Dat bevestigt zijn advocaat Kris Vincke .



In de nacht van 4 april 2020 werd de gepensioneerd neus-, keel- en oorarts dood aangetroffen. Verdachte nummer één was meteen zijn eigen zoon die bij hem inwoonde op zijn kasteel in Kortrijk. Tijdens het onderzoek bleef hij ontkennen dat hij iets met de dood van zijn vader te maken had. Hij trof naar eigen zeggen zijn lichaam op na een nachtelijke wandeling met zijn hond. In een nieuw verhoor heeft de zoon nu de doodslag op zijn vader bekend.