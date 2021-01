Volgende week eerste coronavaccinaties in 3 Limburgse woonzorgcentra: “Het is een grote opluchting”

Volgende week wordt er gestart met de vaccinatie van de bewoners in 3 Limburgse woonzorgcentra. Directeur Roel Eerlingen van Integro, die onder andere het woonzorgcentrum Immaculata in Pelt uitbaat, is erg blij met de start ervan. “Elke uitbraak in een woonzorgcentrum voelt aan als een zwaard dat boven je hoofd hangt. Door het vaccin zijn we daar eindelijk vanaf”, aldus de directeur. “We hopen nu wel dat we tot dan geen uitbraak meer zullen hebben in het rusthuis. Want als we de besmettingen niet onder controle zouden hebben, wordt de vaccinatie uitgesteld.”