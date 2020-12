Franse regisseur en acteur Robert Hossein (93) overleden: Joffrey de Peyrac in de filmreeks “Angélique”

Toen de romantisch-historische film “Angélique, Marquise des Anges” in 1964 uitkwam was hij al snel een wereldsucces, en meteen was Robert Hossein – die Joffrey de Peyrac vertolkte - een superster in landen als Spanje, Italië , West-Duitsland en zelfs de Sovjet-Unie. Ook in ons land was de film een kassucces. In totaal gingen er wereldwijd meer dan 60 miljoen tickets over de toonbank. Er kwamen nog vier vervolgfilms.