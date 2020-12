Gevangene in Merksplas gijzelt drie celgenoten

In de gevangenis van Merksplas is donderdagvoormiddag een gijzeling uitgebroken. Een gedetineerde heeft de deur van zijn cel gebarricadeerd, zodat zijn drie celgenoten niet weg kunnen. Wat zijn motief is, is nog niet bekend. De man zou niet echt gevaarlijk zijn. Het personeel probeert op hem in te praten maar de politie is wel standby om in te grijpen, mocht de situatie uit de hand te lopen. “Het personeel probeert de situatie rustig op te lossen", zegt Els Dellafaille van de politiezone Noorderkempen.