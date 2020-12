IN KAART: Deze Vlaamse woonzorgcentra krijgen volgende week hun eerste prik met het coronavaccin

Hoewel de vaccins nog niet beschikbaar zijn voor de bredere bevolking, start vanaf maandag wel al een grote informatiecampagne. "We starten eerst met vaccineren in de woonzorgcentra, dan de andere zorgvoorzieningen, dan volgen oudere en kwetsbare mensen en pas daarna de bredere bevolking, maar het is wel al belangrijk dat we nu al mensen beginnen te informeren", legt Moonens uit. "Zodat als de kans er is om zich te vaccineren de mensen geen twijfels meer hebben."

Een voorproefje van de campagne kunt u hieronder bekijken: