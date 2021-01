Leuven telt dit jaar van thuis uit af naar het nieuwe jaar: “Sfeer van de Oude Markt in je huiskamer”

Een ding waar iedereen elk jaar kan op rekenen is de Leuvense Countdown naar het nieuwe jaar. En ook dit jaar organiseert VZW Oude Markt het evenement, weliswaar online. Voorzitter Eric De Rop: “Van tien tot twee uur ’s nachts gaan we ervoor zorgen dat mensen in de huiskamer toch binnen hun bubbel een gezellige avond kunnen hebben en een klein feestje kunnen bouwen. Zo kunnen ze een beetje de sfeer van de Oude Markt in de woonkamer binnenhalen.”