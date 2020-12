Liveblog - Gemiddelde aantal nieuwe besmettingen daalt met 29 procent, strengere regels voor reizigers gaan in

Experten als Erika Vlieghe en Geert Molenberghs zijn tevreden dat de overheid hun advies over strengere regels voor terugkerende reizigers heeft opgevolgd. Met die nieuwe regels kunnen we al te veel nieuwe besmettingen vermijden, klinkt het.

"Er is altijd het gevaar dat een nieuwe variant zoals die uit Groot-Brittanië door reizigers bij ons terechtkomt, maar door de kerstvakantie is die kans nog groter", vertelt biostatisticus Geert Molenberghs. "Op dit moment doen we het beter dan onze buurlanden dus met deze maatregelen zullen we ons land maximaal kunnen beschermen."

Toch is een derde golf met deze verstrengde regels nog niet helemaal vermeden volgens Molenberghs. "Voor de kerstvakantie zagen we een opflakkering in de curves. Nu dalen ze, wat we voor een stukje kunnen toeschrijven aan de kerstvakantie. Maar in andere landen is het ook vakantie, zoals in Nederland en Frankrijk, en daar zien we dat de cijfers net de verkeerde kant opgaan. Bij ons hebben we dat voorlopig vermeden, maar we moeten heel voorzichtig blijven. De scholen gaan volgende week weer open. Er gaat weer meer mobiliteit komen vanaf januari."