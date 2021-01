Drankenhandels hebben het drukker: jenever populair voor tijdens wandelingen

"Momenteel is ons cliënteel heel divers", zegt Laurent Licata van wijnhandel Licata in Diepenbeek. "Veertig procent van onze omzet komt uit de horeca maar doordat die dicht moest, viel dat grotendeels weg. We verkopen gelukkig ook nog aan groothandels en retail. Er zijn wel opvallend meer particulieren die bij ons komen kopen het afgelopen jaar. Dat was heel opvallend. We hebben al 17 jaar een echte webshop die intussen goed bekend is. Onze omzet via online verkoop is het afgelopen jaar dan ook verdubbeld. Daarom hebben we onze fysieke winkel tussen de twee lockdowns ook niet opnieuw open gedaan."

"Als we nu allemaal de regels blijven respecteren, kunnen we binnenkort met zijn allen weer op restaurant. Want we zijn echte Bourgondiërs die houden van lekker eten en drinken", gaat Licata verder. "Desnoods bestellen we het online om thuis lekker te genieten."