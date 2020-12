Nog snel een vuurkorf of terrasverwarmer kopen voor vanavond? "We moeten de mensen teleurstellen, zo goed als alles uitverkocht"

Mensen kopen tegenwoordig veel meer vuurkorven, vuurschalen en terrasverwarmers dan normaal. Tot die vaststelling kwam ook winkelverantwoordelijke Jens De Sutter van doe-het-zelf-zaak Hubo in Gent: "De verkoop is enorm gestegen. Niet alleen in aantal maar ook in budget dat mensen willen investeren." Momenteel heeft de Gentse zaak bijna niets meer in voorraad, en ook bij de leveranciers is alles bijna uitverkocht. Tegenover vorig jaar werden dus een pak meer van dergelijke warmtebronnen verkocht. "Het aantal vuurkorven en -schalen is met de helft gestegen tegenover vorig jaar," legt De Sutter uit, "bij de terrasverwarmers zien we zelfs een stijging van 400%." Naar partytenten is er weinig vraag om, al is die toch nog groter dan vorige jaren. "Normaal verkopen we in december geen partytenten, maar deze maand hebben we er een stuk of 10 verkocht," besluit Jens De Sutter.