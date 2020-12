Onze ploeg in Calais, tussen tentjes van vluchtelingen: "Wat je hier ziet is eigenlijk ongelofelijk"

Overleven, in de modder, dat is de belangrijkste opdracht voor vluchtelingen die vanuit Calais naar Engeland willen reizen. Onze reporter Steven Decraene loopt tussen de geïmproviseerde tentjes die om de twee dagen door de Franse politie worden verwijderd. Hij kon er spreken met mensen die ondanks de brexit, toch nog altijd de hoop hebben om naar het Verenigd Koninkrijk te reizen. Bekijk de beelden van zijn gesprek in bovenstaande video.