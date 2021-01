Oost-Vlaamse woonzorgcentra die als eerste coronavaccin krijgen bekend: “Dit gaat rust brengen bij de bewoners én het personeel”

Woonzorgcentrum Veilige Have in Aalter krijgt woensdag van het Universitair Ziekenhuis van Gent vaccins voor 380 bewoners. De dag erna levert AZ Sint-Blasius in Dendermonde een lading vaccins aan wzc Sint-Jozef in Sint-Gillis-Waas om 205 bewoners te vaccineren. Vrijdag krijgt wzc Sint-Jozef in Wetteren 145 vaccins van het Jan Palfijnziekenhuis in Gent. Vrijdag worden ook nog de bewoners van Huize Den Dries in Sint-Niklaas en de bewoners van het Sint-Franciscustehuis in Brakel gevaccineerd.