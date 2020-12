Huwelijksfeest in Oostende met 30 aanwezigen stilgelegd: iedereen 750 euro boete

De meeste gasten waren Afghanen, en ze wisten wel degelijk dat ze de coronaregels overtraden, zegt Philip Caestecker, korpschef van de Oostendse politie: "De gebruikelijke excuses werden aangehaald, zoals dat het een groot huis was. Maar dat doet er niet toe. De regels zijn de regels dus iedereen mag zich aan een fikse boete verwachten en de organisatoren zullen zich voor de rechtbank moeten verantwoorden."

"Het was een alerte buurtbewoner die ons in de late namiddag verwittigde", vervolgt de korpschef. "En dus zijn we eens gaan kijken en hebben we vastgesteld dat daar een huwelijklsfeest met 30 aanwezigen aan de gang was. Uiteraard hebben we daartegen opgetreden."