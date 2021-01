Opvallend meer dieren binnengebracht in het Natuurhulpcentrum van Oudsbergen

De teller staat nu al op meer dan 11.000 dieren."We hebben die kaap nog nooit gehaald", gaat Thoelen verder. "Hoeveel we erover zitten, weten we nu nog niet, maar dat is sowieso al bijna 1.000 meer dan vorig jaar. En zelfs nog een stuk meer, want dit jaar hebben we geen grote inbeslagnames gehad. Andere jaren krijgen we één of twee keer per jaar een heel grote inbeslagname, op één moment krijgen we dan gigantisch veel dieren binnen, en dat is dit jaar niet gebeurd. Als we dat nog eens mee in rekening nemen, is 2020 een ongezien jaar."