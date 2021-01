Patiënten AZ Groeninge moeten zelf bloeddruk en temperatuur meten

De zelfscanner scant naast je temperatuur en bloeddruk ook je zuurstofgehalte en gewicht in. "Wanneer je toekomt op onze afdeling zal een verpleegkundige inschatten of je in staat bent om het zelf te doen", zegt woordvoerder Stefaan Lammertyn.

Aan de hand van je identiteitskaart komen al die gegevens automatisch in je medisch dossier terecht. "Het nieuwe systeem heeft een enorm voordeel", vervolgt Lammertyn, "De scanner zorgt ervoor dat ons personeel minder werk heeft. We kunnen zo sneller werken en onze aandacht meer verdelen over de patiënten. Zo is er meer tijd voor een persoonlijk gesprek of andere medische zorgen."