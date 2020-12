Politieachtervolging eindigt tegen muur van woning in Zemst

De Antwerpse wegpolitie had de achtervolging ingezet op een auto met Nederlandse nummerplaat. Die was in de voormiddag betrokken bij een carjacking in Nederland. De auto reed via de E19 richting Brussel, daar nam hij de afrit Mechelen-Zuid. “Daar is het voertuig voor de eerste keer gecrasht”, zegt Filip Van Steenbergen van de politiezone KASTZE (Kampenhout, Steenokkerzeel en Zemst). “De auto kon dan via de Brusselsesteenweg doorrijden naar het dorpscentrum van Zemst, daar heeft hij gekozen voor een zijweg en is opnieuw tot stilstand gekomen tegen een muur in de Jacob Jordaenslaan.”