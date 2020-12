Terugkerende reizigers verplicht in quarantaine: wie zal het controleren en is dat wel haalbaar?

Wie recent op reis is vertrokken of binnenkort op reis vertrekt, is gewaarschuwd: voortaan moet al wie langer dan 48 uur in het buitenland is geweest en naar ons land terugkeert, 7 dagen in quarantaine en zich 2 keer laten testen. Op dag 1 van aankomst in België en op dag 7. In principe geldt de maatregel enkel voor mensen die uit een rode zone terugkeren, maar omdat bijna heel Europa en ook veel landen daarbuiten momenteel rood ingekleurd zijn, zullen er niet zoveel uitzonderingen zijn.

Er zullen de komende dagen en weken dan ook heel wat mensen getest moeten worden, want het is duidelijk gebleken dat tijdens de kerstvakantie veel mensen toch op reis vertrokken zijn, hoewel de regering het ten zeerste afraadt. Experten zijn tevreden met de maatregel, want ons land doet het momenteel beter dan veel andere landen en dat moeten we zo houden. Maar de vraag is hoeveel mensen zich daadwerkelijk aan die quarantaine zullen houden en of alles wel valt te controleren.