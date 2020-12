Saxofonist Alto Reed van Bob Seger's Silver Bullet Band overleden

Alto Reed kwam op 16 mei 1948 als Thomas Neal Cartmell ter wereld. Als muzikant is hij het best bekend als lid van de Silver Bullet Band die met Bob Seger is geconnecteerd. Hij is zeer goed te horen in de intro van de klassieker "Turn the page" en in "Old Time Rock and Roll".

Reed dook ook op bij en/of aan de zijde van een waaier van andere musici zoals Foghat, Grand Funk Railroad, Little Feat, Otis Rush, George Terry, Dave Mason, Spencer Davis, The Ventures, George Thorogood, Steven Tyler, The Blues Brothers en Alice Cooper.

De saxofonist overleed woensdag aan darmkanker.

"Hij was verbazingwekkend - hij kon bijna alles spelen", zo citeerde loudersound.com Seger over zijn overleden saxspeler.