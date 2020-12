Twee koppels trouwen op oudejaarsavond en nieuwjaarsdag in Glabbeek

“Vaak kiezen koppels net voor een bepaalde dag en een uur dat voor hen als koppel een bepaalde romantische symboliek heeft”, zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). “In Glabbeek zijn we afgestapt van het standaardconcept, je hoeft dus niet meer te trouwen op bepaalde tijdstippen en in het gemeentehuis. Enkel een schepen of burgemeester is nodig om het huwelijk te voltrekken en we zijn flexibel.”