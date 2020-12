Veilige Have in Aalter eerste woonzorgcentrum waar UZ Gent volgende week coronavaccins levert

In die eerste week, een pilootweek voor Oost-Vlaanderen, krijgen 4 woonzorgcentra de coronavaccins. Dinsdag (5 januari) en woensdag (6 januari) wordt er gestart in Veilige Have in Aalter. Daar krijgen in totaal 555 bewoners een spuitje. Eén van hen, Andrea De Clercq, is alvast tevreden dat ze bij de eersten is: "Ze hebben mij dat vanmorgen gevraagd en ik heb ja gezegd. Tuurlijk zie ik dat zitten, waarom niet! We hebben ons toch serieus moeten aanpassen de laatste maanden. We hebben allemaal een beetje afgezonderd gezeten en niet bij mekaar kunnen zitten...allé ja, af en toe eens 'in den duik' maar dat was alles," lacht Andrea. Directrice Nancy Sturtewagen is ook opgetogen, al tempert ze het enthousiasme van Andrea een beetje: "Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we er vanaf zijn, dat we bezoek mogen ontvangen of geen mondmasker meer moeten dragen. Nee, er komt nog een tweede vaccinatie en ons personeel wordt nog niet gevaccineerd. Maar het is toch al een goeie stap!"