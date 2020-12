VN maakt einde aan 13 jaar vredesmacht in Soedanese regio Darfoer, ondanks opflakkerend geweld

Vannacht eindigt de missie van ongeveer 8.000 militairen, politieagenten en burgers van de Verenigde Naties en de Afrikaanse unie in Darfoer, de westelijke regio van Soedan nabij de grens met Tsjaad. De volgende maanden zullen die met hun materieel geleidelijk worden teruggetrokken. Drie jaar geleden was de vredesmissie overigens al eens gehalveerd door de VN, vooral wegens besparingsredenen.

De verantwoordelijkheid over de veiligheid in Darfoer komt dan opnieuw bij de Soedanese regering te liggen. Dat is een andere regering dan diegene die Darfoer terroriseerde toen in 2007 de vredesmacht werd gestuurd, maar toch is het vertrouwen in Darfoer niet echt groot. De voorbije weken hebben verontruste inwoners betoogd tegen het vertrek van de vredesmacht en overigens zijn er vorige week 15 doden gevallen bij etnisch geweld tussen verschillende bevolkingsgroepen in Darfoer. (Lees verder onder de kaart).