Waarom oesters en champagne zo goed bij elkaar passen: umami

"Het antwoord is te vinden in de zogenoemde umamismaak, die samen met zoet, zout, zuur en bitter een van de vijf basissmaken is die menselijke smaakpapillen kunnen waarnemen. Veel mensen associëren umami met vlees, maar we hebben nu ontdekt dat hij ook voorkomt in zowel oesters als champagne", zei professor Ole Mouritsen van de afdeling voedingswetenschappen.



In champagne dragen dode gistcellen sterk bij aan een umamismaak in de vorm van glutamaat , het zout van het vrije aminozuur glutaminezuur. In de oesters is de umami afkomstig uit de spieren van de weekdieren in de vorm van nucleotiden, organische verbindingen die de bouwstenen vormen van RNA en DNA.

En de umamismaak ontstaat en wordt versterkt als glutamaat en nucleotiden zich gelijktijdig binden aan de umamireceptoren in de smaakpapillen op onze tong en in onze mondholte.