Woonzorgcentra Sint-Jozef Kortrijk en Zonnewende Meulebeke krijgen eerste vaccins in West-Vlaanderen

Directeur Mieke Van Acker van De Zonnewende in Meulebeke: "We zijn heel blij dat we bij de eerste 2 West-Vlaamse woonzorgcentra zijn voor de vaccinatie. We hebben ernaar uitgekeken want het is een moeilijke periode geweest. Nu kunnen we de angst en onzekerheid wegnemen. We hebben 2 kleine uitbraken gehad die we gelukkig redelijk snel de kop hebben kunnen indrukken. De vaccins zullen geleverd worden vanuit het AZ Delta in Roeselare. We hebben genoeg verpleegkundigen om de spuitjes te geven. Die zijn bestemd voor onze 155 bewoners en ook voor de 60 mensen van onze aanpalende assistentiewoningen."

Later volgende week volgen nog West-Vlaamse woonzorgcentra: