Woonzorgcentrum Sint-Barbara in Herselt vaccineert als tweede in provincie Antwerpen

In de provincie Antwerpen komen volgende week naast het woonzorgcentrum in Herselt nog 7 andere centra aan de beurt. Op 8 januari volgen Lindelo in Lille, Immaculata in Edegem en Onze-Lieve-Vrouw in Bornem. Op 9 januari krijgen De witte Bergen in Kasterlee, Sint-Lodewijk in Schilde, Ter Schelde in Puurs-Sint-Amandsberg en Battenbroek in Mechelen hun vaccins.