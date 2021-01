Woonzorgcentrum Sint-Rochus Aarschot na 2 maanden coronavrij

Begin november was er een corona-uitbraak in het woonzorgcentrum in Aarschot. De besmettingen bleven er na een aantal weken maar stijgen en ook negen personeelsleden zaten thuis in quarantaine. Ze kwamen dus snel handen te kort in het centrum en op 13 november sprong het leger toen bij. Vijf militairen werden vanuit defensie uitgestuurd om te helpen.

Op 30 november was de situatie in het rusthuis nog steeds niet beter en werd er dus een extern crisisteam ingeschakeld. 10 dagen lang stond dat team ter beschikking om de situatie te verbeteren. Een maand later lijkt het erop dat die maatregelen toch hun nut bewezen hebben want het woonzorgcentrum is nu voor het eerst in 2 maanden coronavrij.