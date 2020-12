De haven van Zeebrugge verwacht rustige start van brexit

De voorbije weken hebben vele transporteurs nog voor de Brexit goederen naar het Verenigd Koninkrijk gebracht. En daar kwam dan nog de drukte bij toen Frankrijk de grens met Groot-Brittannië sloot wegens de coronaopstoot over het Kanaal. Tom Hautekiet, CEO van het havenbestuur van Zeebrugge: "We hebben die piek goed doorstaan. Dat stelt me gerust voor de komende dagen. Het jaarbegin is sowieso een kalme periode. Het is eigenlijk een perfecte startdatum voor de brexit. We zijn goed voorbereid en we hebben alles duidelijk gecommuniceerd."

Door de brexit zijn er meer douane- en andere formaliteiten voor het vrachtverkeer van en naar het Verenigd Koninkrijk. Tom Hautekiet: "Als de transporteurs zich goed voorbereid hebben, zal alles goed meevallen."