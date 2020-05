Ophef in Iran over "eremoord": vader vermoordt 13-jarige dochter nadat ze is weggelopen met haar vriend

In Iran staat op moord een levenslange gevangenisstraf. Toch is de kans groot dat de vader een veel lichtere straf zal krijgen, omdat de moord op ee vrouw of dochter binnen het gezin in de Iraanse wetgeving als een "eremoord" beschouwd kan worden.

Na de arrestatie van de man is de zaak voorpaginanieuws in verschillende nationale kranten in Iran. Sommige kranten bekritiseren het gebrek aan wetgeving die vrouwen en meisjes beschermt. Ook op sociale media wordt er heftig gereageerd, zoals deze Iraanse journaliste (tekst gaat voort onder de tweet).