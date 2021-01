Minstens 25 Congolese boeren vermoord in velden op oudejaarsavond

Geweld teistert de regio al langer. Inwoners van Beni en de omliggende dorpen vragen bijkomende veiligheidsmaatregelen om hen te beschermen tegen aanvallen van gewapende groeperingen zoals ADF. De rebellen van ADF zijn in oorsprong Oegandese moslims die zich in 1995 in het Oosten van Congo vestigden. Sindsdien rekruteerde de groepering mensen van verschillende nationaliteiten en heeft ze zich vermengd met de lokale bevolking.

Vorig jaar startte het Congolese leger een militaire operatie tegen de groepering. De rebellen sloegen op de vlucht naar verschillende delen van het oosten van Congo. Verschillende gewapende groepen vechten daar om de controle van grondgebied dat rijk is aan waardevolle grondstoffen. Volgens de Verenigde Naties is ADF verantwoordelijk voor moordpartijen op meer dan 1.000 burgers in het oosten van Congo in de afgelopen 18 maanden.