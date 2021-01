5 jaar geleden scoorde Josh Saunders met zijn gekke bekken: "Maar ik ben meer dan een mond!"

"Natuurlijk heb ik me afgevraagd of iedereen op het internet mijn gezicht zomaar mocht gebruiken. Want het was toch mijn gezicht. Maar veel kon ik er niet tegen beginnen. Toch heb ik er ook wel zelf aan verdiend, door reclamesamenwerkingen met onder meer Google en eBay." (Pedestrian TV, oktober 2019)

"Mijn droom is altijd geweest om iets in de showbusiness te doen. Maar ik denk dat door die gezichtsuitdrukking mijn kansen daartoe danig geslonken zijn. "Josh is dé mond", is de eerste reactie en het is moeilijk om verder te kijken dan dat. Ik ben in een vakje geduwd waar het moeilijk is om uit te geraken. Maar ik ben meer dan een mond, ik ben veel andere dingen ook." (Pedestrian TV)