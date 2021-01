"Eén en vrij" in plaats van "jong en vrij": Australië past volkslied aan na kritiek

Het woord "jong" kon al langer op kritiek rekenen. Velen vonden dat woord het bestaan van de oorspronkelijke bewoners van Australië, de zogenaamde First Nations of Aboriginals, ontkende. De First Nations leefden namelijk al eeuwen op het Australische continent, toen de eerste Britse vloot met voornamelijk veroordeelde criminelen er in 1788 arriveerde. Het Verenigd Koninkrijk gebruikte Australië in eerste instantie als bannelingsoord, later werd het een volwaardige Britse kolonie.