Opnieuw incidenten in Brussel op oudjaar: 20-tal auto's en hoop stadsmeubilair in brand gestoken 

Eerder op de avond waren er in de gemeenten Anderlecht en Vorst al vier wagens in brand gestoken. In Anderlecht ging het om drie voertuigen, één in de Grondelstraat en twee aan de metrohalte Aumale. In Vorst ging dan weer in de buurt van het gemeentehuis een auto in de vlammen op. Op het Daillyplein in Schaarbeek had de politie ook al enkele jongeren betrapt die molotovcocktails bij hadden, en nog in Schaarbeek was ook een fietsenstalling in brand gestoken maar die brand was snel onder controle.

In totaal waren er rond middernacht 11 wagens in brand gestoken in de politiezone Brussel Zuid (Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst), twee in de zone Brussel Noord (Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-ten-Node), waar ook twee scooters aan het vuur ten prooi vielen, twee in de zone Brussel West (Jette/Ganshoren/Koekelberg/Sint-Jans-Molenbeek/Sint-Agatha-Berchem), en drie in de zone Marlow (Ukkel/Oudergem/Watermaal-Bosvoorde).

Vuurwerk was in het hele Brussels Hoofdstedelijk Gewest verboden, maar toch moest de politie Brussel Hoofdstad/Elsene 50 keer tussenkomen omdat er vuurwerk werd afgestoken. De agenten van Brussel West pakten daarvoor 9 personen op en namen 130 stukken vuurwerk in beslag, in Brussel Zuid waren er 10 interventies, in Marlow 1, in Montgomery ook 1 en in Brussel Noord werden 11 mensen betrapt.

8 mensen kregen een proces-verbaal omdat ze de avondklok niet respecteerden, 8 omdat ze het samenscholingsverbod met de voeten traden en in Brussel Hoofdstad/Elsene legde de politie twee feestjes stil.