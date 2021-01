Een oud naar nieuw zónder "ooehs" en "aaah's", bekijk hier de verschillen tussen januari 2020 en 2021

Het jaar 2020 is voorgoed verleden tijd. Het was een jaar dat we niet snel zullen vergeten door de coronacrisis. En tot op de laatste seconde werden we allemaal geconfronteerd met de dingen die we voorlopig niet meer kunnen en mogen. Op enkele uitzonderingen na werd het een oudejaarsavond zonder groots vuurwerk en zonder een menigte die het spektakel aan de hemel bewondert. In bovenstaande video kan u zelf kijken wat de verschillen zijn tussen nieuwjaar vieren zónder en mét corona in de buurt.