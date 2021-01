Deadline voor keuring van zonnepanelen gemist? Geen terugdraaiende teller meer

In een reactie zegt minister Demir dat de datum van 2021 ruim op voorhand is gecommuniceerd. Als installateurs hun contracten niet nakomen, dan bepaalt de contractuele relatie tussen klant en installateur wie hiervoor verantwoordelijk is, aldus de minister.

Wie vanaf vandaag nieuwe zonnepanelen in gebruik neemt, komt wel nog in aanmerking voor een eenmalige premie van netbeheerder Fluvius. De premie bedraagt 300 euro per kilowattpiek voor de eerste 4 kWp, voor het bijkomend vermogen tussen 4kWp en 6kWp bedraagt de premie 150 euro per kWp. De premie geldt voor installaties tot 10 kVA omvormervermogen, maar wordt afgetopt op 6 kW.