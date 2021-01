Man overleefde aardverschuiving in Noorse Ask: "Mijn auto rolde op zijn dak en ik vroeg me af wat er gebeurd was"

In Noorwegen hebben reddingswerkers een eerste slachtoffer geborgen na de aardverschuiving in het dorpje Ask. Woensdag werd een deel van het dorp weggevaagd. Huizen werden verwoest. Er zijn nog een tiental vermisten, onder wie ook kinderen. Jan-Tore Bariås, een inwoner van Ask, maakte het allemaal van heel nabij mee. Hij reed met zijn auto in de krater. In het filmpje hierboven doet hij zijn verhaal.