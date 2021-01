Ontdekking over hoe kankercellen immuunrespons ontwijken leidt tot nieuwe benadering behandeling

Verschillende bedrijven - waaronder een dat gesticht is door dokter Bakhoum en een aantal collega's - ontwikkelen momenteel geneesmiddelen om ENPP1 te onderdrukken op kankercellen.



Bakhoum zei dat het een geluk is dat ENPP1 zich op het oppervlak van kankercellen bevindt, aangezien dat er een makkelijker doelwit van maakt voor middelen die ontworpen zijn om het te blokkeren.

Het is ook tamelijk specifiek. Aangezien de meeste andere weefsels in een gezond individu niet ontstoken zijn, hebben middelen die ENPP1 viseren voornamelijk enkel een effect op de tumoren.

Tenslotte ondergraaft het aanpakken van ENPP1 kanker op twee verschillende manieren: "Je verhoogt tegelijkertijd de niveaus van cGAMP buiten de kankercellen, wat de STING-respons activeert in de naburige immuuncellen, terwijl je ook de productie belet van adenosine dat de immuunrespons onderdrukt. Daarmee sla je twee vliegen in een klap", zei Bakhoum.

Het onderzoek is bijzonder snel gevorderd, zei hij nog, en als dit onderzoek binnenkort patiënten zou kunnen helpen, zou hij daar trots op zijn, gelet op het feit dat het werk pas in 2018 begonnen is.

Dokter Bakhoum hoopt dat er binnen een jaar een fase 1 klinische test zal plaatsvinden met ENPP1-remmers. Bij zo'n fase 1 test wordt op een klein aantal mensen in eerste instantie getest of het middel veilig is.

De studie van onderzoekers uit het Memorial Sloan Kettering Cancer Center en andere instituten en universiteiten uit de VS, Groot-Brittannië en Ierland is gepubliceerd in Cancer Discovery. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van MSKCC.