Portugese zanger Carlos do Carmo, de 'Sinatra van de fado', is overleden

Do Carmo stierf 's morgens op Nieuwjaarsdag in het Santa Maria ziekenhuis in Lissabon waar hij heen was gebracht nadat hij een aneurysma in de slagader - een slagaderbreuk - had gekregen.



Hij werd in 1939 in Lissabon geboren en hij nam vorig jaar afscheid van het podium na een lange carrière waarin hij de fado in zowat heel de wereld gezongen had. Hij werd de eerste Portugese artiest die een Latin Grammy Lifetime Achievement Award kreeg, in 2014.



"Carlos do Carmo was niet alleen een eminente fado-zanger... een van zijn grootste bijdragen aan de Portugese cultuur was de manier waarop hij de fado vernieuwd heeft en klaargestoomd heeft voor de toekomst", schreef de Portugese prmier Antonio Costa op Twitter.



"Hij was de stem van Portugal", zei president Marcelo Rebelo de Sousa op de commerciële zender Televisão Independente.