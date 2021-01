Tot 2.000 aanwezigen op raveparty op oudejaarsnacht in Frankrijk, politie kon het feest niet stilleggen

Ook op straat was de onrust in Lieuron groot. De politie was ter plaatse. Drie agenten raakten lichtgewond toen aanwezigen hen bekogelden met stenen. Eén politiewagen werd in brand gestoken. Benjamin Fontaine, een journalist van de lokale Bretonse radiozender France Bleu Armorique, deelt via Twitter van het brandende voertuig en de joelende mensen op straat.