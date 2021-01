KMI waarschuwt voor plaatselijke rijm- of ijsplekken vrijdagavond en -nacht

In Vlaanderen en Brussel is tussen 18.30 uur en 8 uur code geel van kracht, wat betekent dat er (zeer) lokaal ijzel of lokale rijm- of ijsplekken kunnen ontstaan. In Wallonië gaat code geel in sommige provincies al iets vroeger in. Ook zou er in de Ardennen wat lichte sneeuw kunnen vallen, weet het KMI.

Het is tevens niet uitgesloten dat vrijdagavond en -nacht en zaterdagochtend lage wolken en (aanvriezende) mist het zicht beperken tot 200 meter, vooral in de Ardennnen.