Nu kerstvakantie ten einde loopt: wat moet je precies doen als je terugkomt uit het buitenland?

Concreet gelden deze regels voor iedereen - Belgen en niet-Belgen - die meer dan 48 uur lang in een rode zone in het buitenland heeft verbleven. Alleen voor mensen met een kritische functie, mensen die om professionele redenen in het buitenland verbleven en buitenlandse studenten die examens moeten afleggen worden uitzonderingen gemaakt.

Feitelijk moeten dus de meeste mensen die nu uit het buitenland terugkeren zich aan deze regels houden, want vrijwel alle Europese landen zijn rode zones. Wie wil nagaan of hij in een rode zone is geweest, kan dat via deze kaart.