Betrapt! Bart De Wever doet nieuwjaarsinterview in onderbroek: "Jaar begint met bijzonder gênant moment"

Goed nadenken over je outfit, en de manier waarop je jezelf in beeld brengt tijdens een videovergadering: we hebben het allemaal al doende geleerd in 2020. Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) zondigde even tegen die basisregels, vanmorgen tijdens een nieuwjaarsinterview bij Radio 2. De Wever filmde zichzelf vanuit zijn slaapkamer, netjes uitgedost in een ruitjeshemd. Maar onder dat hemd bleek niet meer dan een onderbroek te zitten, merkte Radio 2-presentatrice Kim Debrie op. Wat De Wever door de mand deed vallen? Een goed geplaatste spiegel.