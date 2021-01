Bitcoin klimt voor het eerst (ver) boven de 30.000 dollar

De huidige opmars zette vorig jaar in. De digitale valuta is toen ruwweg verviervoudigd in waarde, zo komt naar voren uit gegevens van Coinmarketcap dat verschillende beurzen in de gaten houdt waarop de cryptomunt wordt verhandeld.

Het was wel een jaar van pieken en dalen. Onder druk van de eerste coronagolf kelderde de koers van de bitcoin aanvankelijk tot onder de 5.000 dollar. Daarna steeg de prijs. Vooral vanaf de herfst ging het hard. Sinds medio oktober is de waarde meer dan verdubbeld.