Carbidexplosie richt ravage aan in Nederland, verdachten willen schade vergoeden

Op oudejaarsavond heeft de explosie van een carbidbom een ravage aangericht in Joure in Nederland. Verschillende ramen van een hotel en een woning zijn aan diggelen geslagen. Als bij wonder vielen er geen gewonden. Twaalf verdachten tussen de 20 en de 27 hebben zich aangegeven bij de politie. Ze gaven aan dat het niet de bedoeling was om zo veel schade aan te richten en willen de schade vergoeden. Carbidschieten of melkbusschieten is een populair gebruik in verschillende streken in Nederland. De ontsteking van calciumcarbide in een afgesloten bus veroorzaakt een enorme knal. (Beeld NOS en Hotel Anne-Klare)