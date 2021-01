Amerikaanse staat Georgia kiest zijn twee senatoren: waarom is dat zo belangrijk voor Joe Biden?

In de schaduw van de verkiezingen begin november kon in de zuidelijke staat Georgia de knoop niet worden doorgehakt, tenminste niet wat de keuze voor de twee senatoren betrof. Volgens de wet van die staat moet een kandidaat daar 50 procent van de stemmen achter zijn of haar naam krijgen en dat is in geen van beide gevallen gelukt. Er moest dus een tweede stemronde komen op 5 januari om de twee senaatszetels toe te wijzen.

Even samenvatten: elke staat in de VS heeft ongeacht het aantal inwoners recht op twee zetels in de Senaat in Washington. Een ambtstermijn duurt zes jaar en om de twee jaar wordt gestemd voor een derde van de senatoren.