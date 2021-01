Wat met de scholen na kerstvakantie? Microbioloog Herman Goossens: "We moeten kinderen jonger dan 12 véél vaker testen"

Volgens Goossens is het cruciaal om de scholen open te houden, maar dat betekent volgens hem dus ook dat kinderen vaker getest moeten worden op corona. "We moeten dat aantal besmettingen goed opvolgen. Tot nu toe is er nog geen indicatie dat de Britse virusvariant in grote getale bij ons aanwezig is, maar je kan ook niet uitsluiten dat die variant van het virus hier toch al circuleert. Als je ziet dat de besmettingen in Engeland verschuiven naar jongere leeftijdscategorieën, dan maakt me dat bezorgd. Want het kan héél snel gaan."

Of kinderen nu al dan niet de motor achter de besmettingen zijn: dat laat Goossens in het midden. "Er is nog altijd discussie over hun rol bij de verspreiding van het virus. Die is nog altijd heel beperkt volgens mij, maar misschien vergis ik me daarin. Maar als blijkt dat kinderen toch een belangrijke rol spelen in de verspreiding van het coronavirus: dan is dat zo, maar dan moeten we kinderen goed testen en opvolgen. Want het is hoe dan ook heel belangrijk dat kinderen naar school kunnen blijven gaan", aldus Goossens.