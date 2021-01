Iran wil tot 20 procent uranium verrijken en breekt zo opnieuw bepalingen van het nucleaire akkoord

Om een ingewikkeld verhaal simpel te houden: uraniumerts bevat erg weinig van de isotopen uranium-235, het materiaal dat nodig is om een kernbom te maken of kerncentrales te doen draaien. Om dat te bekomen, moet dat uranium dus "gezuiverd" of verrijkt worden. Dat gebeurt via chemische behandeling en centrifuges, waarvan Iran er veel heeft.

De eerste stappen in het verrijken van uranium via centrifuges zijn de moeilijkste en kosten de meeste energie. Eenmaal de drempel van 20 procent zuiverheid bereikt is, gaat het proces verder veel sneller en kost het minder energie en centrifuges om tot 90 procent, de limiet voor een atoombom, te komen. Of anders: de stap om uranium-235 te verrijken van 20 tot 90 procent is relatief eenvoudig en snel. U merkt waarom die beslissing van Iran een probleem kan vormen.