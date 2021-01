Israël klopt andere landen in snelheid: nu al miljoen mensen of 12 procent van bevolking gevaccineerd tegen corona

De cijfers van Israël overtreffen alle andere landen. Sinds de goedkeuring van de eerste vaccins door de Europese Unie eind december zijn in Frankrijk nu iets meer dan 100 mensen gevaccineerd. Dat blijkt uit cijfers van de Britse universiteit van Oxford en Britse ngo's. In Duitsland zouden nu al 130.000 gevaccineerd zijn. In de Verenigde Staten, waar de vaccinatie eerder begonnen is, zouden 2,78 miljoen mensen een eerste injectie hebben gekregen en dat is veel minder dan gepland was. In Frankrijk en de VS bestaat ook veel weerstand van mensen tegen vaccins. In België zijn eind december de eerste vaccins toegediend in drie woonzorgcentra in Vlaanderen, Brussel en Wallonië.