"Last Christmas" van Wham! voor het eerst op nummer 1 in Groot-Brittannië

"Last Christmas" stond tot nog toe geboekstaafd als de best verkochte single in Groot-Brittannië die nooit op nummer 1 stond. Na 36 jaar is daar nu verandering in gekomen en dat is ook een record. "Last Christmas" is nu de single die er het langst over gedaan heeft om op nummer 1 te komen.

Bekijk hier de videoclip van "Last Christmas":