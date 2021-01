Leger in Bosnië richt nu toch nieuwe tenten op voor dakloze vluchtelingen

De voorbije dagen probeerde de overheid van Bosnië-Herzegovina die mensen met bussen over te brengen naar lege kazernes in andere delen van het land, maar dat mislukte door protest van de lokale bevolking.

De vluchtelingen werden dan maar teruggevoerd naar Lipa zonder dat daar enige infrastructuur of onderdak was. De meesten konden zich enkel verwarmen door vuurtjes te stoken in open lucht. Het is winter en het is erg koud in Bosnië. (Lees verder onder de foto).