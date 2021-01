Lichte aardbeving gevoeld op de grens tussen België en Duitsland

De beving had een kracht van 2,6 en vond plaats op een diepte van zo'n 10 kilometer. "Dan is de kans op schade heel heel klein, onbestaande eigenlijk", zegt aardbevingsexpert Kris Vanneste van de Koninklijke Sterrenwacht. "De beving is wel gevoeld geweest door een aantal mensen. Zo'n 50 mensen hebben gereageerd op onze website." Ook gisterennamiddag was er in die regio al een kleinere beving, met een kracht van 1.

Zulke bevingen zijn niet uitzonderlijk voor ons land. "Gemiddeld hebben wij een 3 à 4 aardbevingen per jaar van die magnitude of groter in België. Specifiek in die oostelijke omgeving hebben we de voorbije 20 jaar een aantal bevingen gehad die groter waren dan 2,0. In het jaar 1997 waren er twee, in 1998 was er een beving, net als in 2005 en in 2018. Het is dus niet ongewoon voor België en zeker niet voor dat gebied", licht Vanneste toe.

Het epicentrum van de aardbeving lag in de buurt van het Duitse plaatsje Roetgen, vlak bij de Belgische grens.